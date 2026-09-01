Mee в Rio de Janeiro
О месте
Знаменитый ресторан паназиатской кухни, отмеченный звездой Michelin. Он расположен в легендарном пятизвездочном отеле Copacabana Palace прямо на побережье Атлантического океана в Рио-де-Жанейро.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Av. Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22021-001
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:00 - 00:00
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 00:00
Воскресенье 19:00 - 00:00