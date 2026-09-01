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Mee в Rio de Janeiro

Mee

О месте

Знаменитый ресторан паназиатской кухни, отмеченный звездой Michelin. Он расположен в легендарном пятизвездочном отеле Copacabana Palace прямо на побережье Атлантического океана в Рио-де-Жанейро.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:00 - 00:00
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 00:00
Воскресенье 19:00 - 00:00
Контакты
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