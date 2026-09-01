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Lasai в Rio de Janeiro

Lasai

О месте

Современная бразильская кухня с фокусом на сезонные овощи, свежие морепродукты и премиальное мясо. Шеф использует современные кулинарные техники и продукты, выращенные в собственных огородах ресторана.Заведение удостоено двух звезд Мишлен.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Largo dos Leões, 35 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22271-020
+552134491854
www.lasai.com.br

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 02:00
Контакты
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