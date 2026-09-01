Lasai в Rio de Janeiro
О месте
Современная бразильская кухня с фокусом на сезонные овощи, свежие морепродукты и премиальное мясо. Шеф использует современные кулинарные техники и продукты, выращенные в собственных огородах ресторана.Заведение удостоено двух звезд Мишлен.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Largo dos Leões, 35 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22271-020
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 02:00