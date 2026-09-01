Aldeia Lagoa в Rio de Janeiro
О месте
Популярное открытое пространство для отдыха, бар и концертная площадка под открытым небом в Рио-де-Жанейро. Здесь проходят вечеринки, играют живую музыку и подают еду и напитки.
Особенности
Живая музыка
DJ сеты
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Av. Borges de Medeiros, 1994 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22470-003
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 21:00 - 04:30
Суббота 21:00 - 04:00
Воскресенье 13:00 - 23:30