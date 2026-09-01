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Aldeia Lagoa в Rio de Janeiro

Aldeia Lagoa

О месте

Популярное открытое пространство для отдыха, бар и концертная площадка под открытым небом в Рио-де-Жанейро. Здесь проходят вечеринки, играют живую музыку и подают еду и напитки.

Особенности

Живая музыка
DJ сеты
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Av. Borges de Medeiros, 1994 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22470-003
instagram.com/aldeia.lagoa

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 21:00 - 04:30
Суббота 21:00 - 04:00
Воскресенье 13:00 - 23:30
Контакты
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