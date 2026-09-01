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Isabel Lounge в Rio de Janeiro

Isabel Lounge

О месте

Премиальный руфтоп-бар и ресторан, расположенный на 39-м этаже отеля Hilton Copacabana в Рио-де-Жанейро. Это место знаменито своим панорамным обзором на 360 градусов с видом на пляж Копакабана, гору Сахарная голова и статую Христа-Искупителя.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Av. Atlântica, 1020 - 39th Floor - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22010-000
+552135018000
isabellounge.com.br/?SEO_id=GMB--R-RIOCCHH-1

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:00
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00
Воскресенье18:00 - 23:00
Контакты
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