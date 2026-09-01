Isabel Lounge в Rio de Janeiro
О месте
Премиальный руфтоп-бар и ресторан, расположенный на 39-м этаже отеля Hilton Copacabana в Рио-де-Жанейро. Это место знаменито своим панорамным обзором на 360 градусов с видом на пляж Копакабана, гору Сахарная голова и статую Христа-Искупителя.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Av. Atlântica, 1020 - 39th Floor - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22010-000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:00
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00
Воскресенье18:00 - 23:00