Isabel Lounge в Rio de Janeiro

О месте

Премиальный руфтоп-бар и ресторан, расположенный на 39-м этаже отеля Hilton Copacabana в Рио-де-Жанейро. Это место знаменито своим панорамным обзором на 360 градусов с видом на пляж Копакабана, гору Сахарная голова и статую Христа-Искупителя.