Rio Scenarium в Rio de Janeiro
О месте
Знаменитый трехэтажный культурный центр, бар и ночной клуб в Рио-де-Жанейро. Он находится в богемном районе Лапа и славится живой музыкой в стиле самба, форо и чаро, а также уникальным винтажным интерьером бывшего антикварного магазина.
Особенности
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Контакты
R. do Lavradio, 20 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20230-070
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 19:00 - 01:00
Четверг 19:00 - 01:00
Пятница 19:00 - 02:00
Суббота 12:00 - 18:00