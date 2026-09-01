Rio Scenarium в Rio de Janeiro

О месте

Знаменитый трехэтажный культурный центр, бар и ночной клуб в Рио-де-Жанейро. Он находится в богемном районе Лапа и славится живой музыкой в стиле самба, форо и чаро, а также уникальным винтажным интерьером бывшего антикварного магазина.