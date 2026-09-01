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Rio Scenarium в Rio de Janeiro

Rio Scenarium

О месте

Знаменитый трехэтажный культурный центр, бар и ночной клуб в Рио-де-Жанейро. Он находится в богемном районе Лапа и славится живой музыкой в стиле самба, форо и чаро, а также уникальным винтажным интерьером бывшего антикварного магазина.

Особенности

Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка

Контакты

R. do Lavradio, 20 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20230-070
+5521965500002
www.rioscenarium.com.br

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 19:00 - 01:00
Четверг 19:00 - 01:00
Пятница 19:00 - 02:00
Суббота 12:00 - 18:00
Контакты
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