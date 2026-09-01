Bar da Laje в Rio de Janeiro

О месте

Знаменитый панорамный бар на крыше в Рио-де-Жанейро, расположенный на вершине холма в фавеле Видигал. Он открывает потрясающий вид на побережье Атлантического океана, пляж Ипанема и гору Два Брата (Dois Irmãos), объединяя местную культуру, живую музыку и традиционную бразильскую кухню.