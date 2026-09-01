Bar da Laje в Rio de Janeiro
О месте
Знаменитый панорамный бар на крыше в Рио-де-Жанейро, расположенный на вершине холма в фавеле Видигал. Он открывает потрясающий вид на побережье Атлантического океана, пляж Ипанема и гору Два Брата (Dois Irmãos), объединяя местную культуру, живую музыку и традиционную бразильскую кухню.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
R. Armando Almeida Lima, 8 - Vidigal, Rio de Janeiro - RJ, 22450-244
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00