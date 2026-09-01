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The stairs of Selaron в Rio de Janeiro

The stairs of Selaron

О месте

Одна из самых ярких и посещаемых достопримечательностей Рио-де-Жанейро, уникальный уличный арт-объект, созданный чилийским художником Хорхе Селароном. Она представляет собой мозаичную лестницу длиной 125 метров, состоящую из 215 ступеней, которая соединяет между собой два знаменитых богемных района города — Лапа и Санта-Тереза. Официально этот объект является частью улицы Мануэля Карнейро.

Контакты

R. Manuel Carneiro - Santa Teresa, Rio de Janeiro - RJ, 20241-120
prefeitura.rio

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