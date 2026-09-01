D-EDGE Rio в Rio de Janeiro

О месте

Масштабный культурный центр и суперклуб электронной музыки, расположенный в Рио-де-Жанейро в обновленном портовом районе Porto Maravilha.Это не просто ночной клуб, а полноценный культурный центр, включающий в себя ресторан, кафе, лаундж-зону и пространства для выставок искусства, моды и дизайна.