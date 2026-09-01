D-EDGE Rio в Rio de Janeiro
О месте
Масштабный культурный центр и суперклуб электронной музыки, расположенный в Рио-де-Жанейро в обновленном портовом районе Porto Maravilha.Это не просто ночной клуб, а полноценный культурный центр, включающий в себя ресторан, кафе, лаундж-зону и пространства для выставок искусства, моды и дизайна.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Контакты
Av. Rodrigues Alves, 293 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20220-360
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг 23:00 - 00:00
Пятница00:00 - 07:00
Суббота00:00 - 07:00
Воскресенье00:00 - 07:00