The Caixa Cultural Center in Rio de Janeiro в Rio de Janeiro
О месте
Здесь проходят выставки (в том числе фотовыставки вроде World Press Photo), театральные постановки, танцевальные выступления, концерты, а также образовательные программы и воркшопы для разных возрастов.
Контакты
R. do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-290
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 20:00
Среда 10:00 - 20:00
Четверг 10:00 - 20:00
Пятница 10:00 - 20:00
Суббота 10:00 - 20:00
Воскресенье 11:00 - 18:00