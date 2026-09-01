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The Caixa Cultural Center in Rio de Janeiro в Rio de Janeiro

The Caixa Cultural Center in Rio de Janeiro

О месте

Здесь проходят выставки (в том числе фотовыставки вроде World Press Photo), театральные постановки, танцевальные выступления, концерты, а также образовательные программы и воркшопы для разных возрастов.

Контакты

R. do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-290
+552139803815
www.caixacultural.gov.br/Paginas/RiodeJaneiro.aspx

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 20:00
Среда 10:00 - 20:00
Четверг 10:00 - 20:00
Пятница 10:00 - 20:00
Суббота 10:00 - 20:00
Воскресенье 11:00 - 18:00
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