Madame Olympe в Рио-де-Жанейро
О месте
Изысканный ресторан высокой кухни в районе Леблон в Рио-де-Жанейро, открытый знаменитым шефом Клодом Труагро в честь своей матери и работающий совместно с шеф-поваром Жессикой Триндади. Заведение предлагает французскую классику с бразильскими и японскими мотиками, а также камерную атмосферу всего на 24 места.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-200
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 23:30
Среда18:30 - 23:30
Четверг18:30 - 23:30
Пятница18:30 - 23:30
Суббота18:30 - 23:30