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Pici Trattoria в Рио-де-Жанейро

Pici Trattoria

О месте

Популярный итальянский ресторан в районе Ипанема в Рио-де-Жанейро, отмеченный рекомендацией в гиде Мишлен (Bib Gourmand). Заведение предлагает классические блюда итальянской кухни в уютной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

R. Barão da Torre, 348 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22411-002
+5521997579160

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 23:00
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