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Roscioli Salumeria con Cucina в Риме

Roscioli Salumeria con Cucina

О месте

Известный гастрономический ресторан и деликатесная лавка в Риме. В меню — высококачественные сыры, колбасы и мясные деликатесы, паста и десерты, отражающие итальянские традиции.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Via dei Giubbonari, 21, 00186 Roma RM
+39066875287

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:30
Вторник09:00 - 23:30
Среда09:00 - 23:30
Четверг09:00 - 23:30
Пятница09:00 - 23:30
Суббота09:00 - 23:30
Воскресенье09:00 - 23:30
Контакты
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