Roscioli Salumeria con Cucina в Риме
О месте
Известный гастрономический ресторан и деликатесная лавка в Риме. В меню — высококачественные сыры, колбасы и мясные деликатесы, паста и десерты, отражающие итальянские традиции.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
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Наличные
Контакты
Via dei Giubbonari, 21, 00186 Roma RM
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:30
Вторник09:00 - 23:30
Среда09:00 - 23:30
Четверг09:00 - 23:30
Пятница09:00 - 23:30
Суббота09:00 - 23:30
Воскресенье09:00 - 23:30