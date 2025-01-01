EN
фон

Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Риме

Ощутите ценность момента в компании гида: посещайте запоминающиеся локации и наслаждайтесь комфортом в автомобилях премиум-класса. Вместе мы создаём воспоминания, к которым хочется возвращаться.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Идеальные мэтчи для любого вашего желания

Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами

Mario
Mario

I’m Mario, and Rome is my life. My passion is ancient Roman architecture and culture. I’ll gladly wa...

Выбрать гида
Valentina
Valentina

My name is Valentina, and I love everything about Rome. I’m especially interested in its history and...

Выбрать гида

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА

Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге

Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.

#
Roscioli Salumeria con Cucina

Известный гастрономический ресторан и деликатесная лавка в Риме. В меню — высококачественн...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
AcquaRoof Terrazza Molinari, Bistrot di mare

Ресторан на крыше с видом на город. Специализируется на морепродуктах, предлагая блюда из ...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Zuma Rome

Ресторан японской кухни в Риме, часть международной сети Zuma. Современные интерпретации т...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar

Стильное заведение на крыше с потрясающими видами на Рим. В меню — блюда местной и междуна...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Il Pagliaccio

Ресторан в центре Рима с двумя звездами Michelin. Шеф-повар Нандо Мицци предлагает авторск...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Ristorante Roof Garden

Ресторан на крыше отеля Forum с видом на Императорские форумы и Колизей. Меню предлагает б...

Открыть в приложенииУзнать больше
Узнайте больше в приложении

Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто

#

Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

#

Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

info@versently.com