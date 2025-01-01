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I’m Mario, and Rome is my life. My passion is ancient Roman architecture and culture. I’ll gladly wa...
My name is Valentina, and I love everything about Rome. I’m especially interested in its history and...
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА
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Известный гастрономический ресторан и деликатесная лавка в Риме. В меню — высококачественн...
Ресторан на крыше с видом на город. Специализируется на морепродуктах, предлагая блюда из ...
Ресторан японской кухни в Риме, часть международной сети Zuma. Современные интерпретации т...
Стильное заведение на крыше с потрясающими видами на Рим. В меню — блюда местной и междуна...
Ресторан в центре Рима с двумя звездами Michelin. Шеф-повар Нандо Мицци предлагает авторск...
Ресторан на крыше отеля Forum с видом на Императорские форумы и Колизей. Меню предлагает б...
Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.