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AcquaRoof Terrazza Molinari, Bistrot di mare в Риме

AcquaRoof Terrazza Molinari, Bistrot di mare

О месте

Ресторан на крыше с видом на город. Специализируется на морепродуктах, предлагая блюда из свежих даров моря, приготовленные по итальянским рецептам.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via del Vantaggio, 14, 00186 Roma RM
+39063200655

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:30
Вторник12:30 - 00:30
Среда12:30 - 00:30
Четверг12:30 - 00:30
Пятница12:30 - 00:30
Суббота12:30 - 00:30
Воскресенье12:30 - 00:30
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