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Профессор Фрейд в Санкт-Петербурге

Профессор Фрейд

О месте

Концептуальный проект, ориентированный на людей, ценящих камерную атмосферу, приватность и высокий уровень сервиса. Идеально подходит для поклонников сигарной культуры, знатоков вина, ценителей крепкого алкоголя и гастрономии.

Особенности

Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Наличные
Принимают карты
Посадочные места

Контакты

Малая Морская ул., 18, Санкт-Петербург, 190000
89214491818

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 23:00
Контакты
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