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Tsinist в Санкт-Петербурге

Tsinist

О месте

Клуб-ресторан с фьюжн-кухней и авторскими коктейлями. Ночью превращается в «Tsinist Secrets Night Room» с электронной музыкой.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Полтавская ул., 7, Санкт-Петербург, 191036
89819522591

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник13:00 - 00:00
Среда13:00 - 00:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница13:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
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