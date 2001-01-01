Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Императорский Морской яхт-клуб Санкт-Петербурга by Burevestnik Group в Санкт-Петербурге

Императорский Морской яхт-клуб Санкт-Петербурга by Burevestnik Group

О месте

Первый частный яхт-клуб Санкт-Петербурга. Основан в 2001 году и располагает современной мариной на 200 мест для яхт длиной до 35 метров. На территории клуба есть бизнес-центр класса А и бар.

Контакты

Наб. Мартынова, 92, Санкт-Петербург, 197110
88122108147

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 00:00
Вторник00:00 - 00:00
Среда00:00 - 00:00
Четверг00:00 - 00:00
Пятница00:00 - 00:00
Суббота00:00 - 00:00
Воскресенье00:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM