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EM в Санкт-Петербурге

EM

О месте

Ресторан в старой петербургской квартире на набережной реки Мойки. Одно из немногих мест в мире, где для приготовления блюд используется английская чугунная печь AGA.

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Наб. реки Мойки, 84, Санкт-Петербург, 190000
89819445077

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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