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Сад в Санкт-Петербурге

Сад

О месте

Ресторан современной рустикальной кухни с цветущим яблоневым садом. Еда на каждый день с характерным внешним видом, где главенствует вкус и лаконичные сочетания продуктов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Большая Зеленина ул., 23А, Санкт-Петербург, 197110
89119230233

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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