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Шеф Маруся и Ко в Санкт-Петербурге

Шеф Маруся и Ко

О месте

Грузинская кухня в авторском исполнении: острота, нежность и пряности в каждом блюде. Интерьер и атмосфера создают уютное и непринуждённое пространство для настоящих гурманов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Принимают карты
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Английская наб., 26, Санкт-Петербург, 190000
89219541039

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
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