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Банщики в Санкт-Петербурге

Банщики

О месте

Ресторан в здании «Дегтярных бань» с переосмысленной русской кухней и уютной атмосферой загородного дома. Идеальное место для отдыха и наслаждения традиционными блюдами.

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Тихая обстановка

Контакты

Дегтярная ул., 1А, Санкт-Петербург, 191024
89219411744

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
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