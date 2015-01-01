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Русская рюмочная № 1 в Санкт-Петербурге

Русская рюмочная № 1

О месте

Ресторан русской кухни с уникальной концепцией, совмещающий гастрономический опыт и «Музей Русской Водки». Интерьер воссоздаёт атмосферу заведений конца XIX века с традиционной подачей блюд.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Конногвардейский б-р, 4, Санкт-Петербург, 190000
89219450890

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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