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Rimski в Санкт-Петербурге

Rimski

О месте

Итальянское бистро, передающее атмосферу Рима через интерьер и кухню. Здесь предлагают популярные блюда средиземноморской и азиатской кухни, а также простую и вкусную еду на каждый день.

Особенности

Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Посадочные места

Контакты

Большой проспект Васильевского острова, 18 лит.А, Санкт-Петербург, 199034
88129008899

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 00:00
Вторник09:00 - 00:00
Среда09:00 - 00:00
Четверг09:00 - 00:00
Пятница09:00 - 00:00
Суббота09:00 - 00:00
Воскресенье09:00 - 00:00
Контакты
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