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Duo Asia в Санкт-Петербурге

Duo Asia

О месте

Ресторан авторской азиатской кухни с интерьером в стиле крафтовой посуды и каллиграфии Покраса Лампаса. Открытая кухня позволяет наблюдать за процессом приготовления блюд.

Особенности

Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Парковка
Посадочные места
Наличные

Контакты

ул. Рубинштейна, 20, Санкт-Петербург, 191002
89119288189

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник13:00 - 00:00
Среда13:00 - 00:00
Четверг13:00 - 00:00
Пятница13:00 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 00:00
Контакты
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