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Блок в Санкт-Петербурге

Блок

О месте

Мясной ресторан от Александра Раппопорта, где авторская кухня сочетается с эстетическим интерьером в стиле северного модерна и ленинградского авангарда. Более 40 мясных блюд и уникальная атмосфера.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов

Контакты

Потёмкинская ул., 4, Санкт-Петербург, 191123
88124154040

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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