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Animals в Санкт-Петербурге

Animals

О месте

Сезонный ресторан с фермой, хлебным и сырным производством. Меню меняется в зависимости от времени года, акцент на местные продукты. Интерьер отражает уважение к природе и местным традициям.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка

Контакты

ул. Некрасова, 60, Санкт-Петербург, 191014
88129296959

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 23:00
Контакты
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