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Oggi Bistro в Санкт-Петербурге

Oggi Bistro

О месте

Бистро Duoband в Новой Голландии предлагает блюда итальянской кухни. Меню состоит из закусок, основных блюд и десертов. В нём представлены тартары, карпаччо, пасты и оригинальный тирамису.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Винная карта
Бронирование столов
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка

Контакты

наб. Адмиралтейского канала, 2т, Санкт-Петербург, 190000
89119759606

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
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