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Асканели в Санкт-Петербурге

Асканели

О месте

Грузинский ресторан с аутентичным интерьером и мебелью из Тбилиси. Винная карта включает награждённые международными премиями вина. Атмосфера тепла и уюта в каждом элементе.

Особенности

Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Можно с животными
Парковка
Бронирование столов

Контакты

Приморское ш., 364 лит Д, Санкт-Петербург, 197739
88129000970

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 22:00
Вторник13:00 - 22:00
Среда13:00 - 22:00
Четверг13:00 - 22:00
Пятница13:00 - 22:00
Суббота13:00 - 22:00
Воскресенье13:00 - 22:00
Контакты
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