Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Траппист в Санкт-Петербурге

Траппист

О месте

Современная брассерия с уникальной системой подачи пива, включающей редкие бельгийские сорта и винтажные эли. В меню свежие морепродукты и классические блюда, а интерьер украшен артефактами европейского пивоварения.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Можно с животными

Контакты

ул. Радищева, 36, Санкт-Петербург, 191014
89212077779

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM