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Salone pasta&bar в Санкт-Петербурге

Salone pasta&bar

О месте

Модный ресторан итальянской кухни с домашней пастой и по-настоящему дружелюбным сервисом. Гости отмечают, что здесь царит атмосфера шика, блеска и красоты.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные

Контакты

Набережная реки Фонтанки, 30, Санкт-Петербург, 191028
89216303013

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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