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The Grass Skirt в Сан-Диего

The Grass Skirt

О месте

Яркий tiki-бар в районе Pacific Beach в Сан-Диего, где тропическая экзотика сочетается с атмосферой секретного клуба. Вход спрятан за дверью морозильной камеры внутри соседнего поке-ресторана, поэтому вечер начинается с необычного маленького приключения.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

910 Grand Ave, San Diego, CA 92109
+18584125237

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 23:00
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