Old Point Loma Lighthouse в Сан-Диего
О месте
Живописный историко-природный парк на оконечности полуострова Point Loma в Сан-Диего. Отсюда открываются впечатляющие панорамные виды на Тихий океан, бухту, город и остров Коронадо. На территории также находятся исторический маяк Old Point Loma Lighthouse, музей и экспозиции, рассказывающие о морской и военной истории региона.
Контакты
1800 Cabrillo Memorial Dr, San Diego, CA 92106
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00