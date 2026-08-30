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USS Midway Museum в San Diego

USS Midway Museum

О месте

Музей на борту настоящего авианосца USS Midway, пришвартованного в Сан-Диего на Navy Pier. Он рассказывает об истории военно-морской авиации и службы на корабле, а посетители могут увидеть более 60 экспозиций и около 29 восстановленных самолётов.

Контакты

910 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101
+16195449600
www.midway.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00
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