USS Midway Museum в San Diego
О месте
Музей на борту настоящего авианосца USS Midway, пришвартованного в Сан-Диего на Navy Pier. Он рассказывает об истории военно-морской авиации и службы на корабле, а посетители могут увидеть более 60 экспозиций и около 29 восстановленных самолётов.
Контакты
910 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 17:00
Вторник 10:00 - 17:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00