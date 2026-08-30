USS Midway Museum в San Diego

О месте

Музей на борту настоящего авианосца USS Midway, пришвартованного в Сан-Диего на Navy Pier. Он рассказывает об истории военно-морской авиации и службы на корабле, а посетители могут увидеть более 60 экспозиций и около 29 восстановленных самолётов.