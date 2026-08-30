Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The San Diego Museum of Art в San Diego

The San Diego Museum of Art

О месте

Главный художественный музей Сан-Диего, расположенный в самом сердце Balboa Park. Он известен своей крупной коллекцией мирового искусства, особенно сильной в испанском и итальянском старом искусстве, а также в американском, латиноамериканском и азиатском искусстве.

Контакты

1450 El Prado, San Diego, CA 92102
+16192327931
www.sdmart.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье12:00 - 17:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM