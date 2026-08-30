The San Diego Museum of Art в San Diego

О месте

Главный художественный музей Сан-Диего, расположенный в самом сердце Balboa Park. Он известен своей крупной коллекцией мирового искусства, особенно сильной в испанском и итальянском старом искусстве, а также в американском, латиноамериканском и азиатском искусстве.