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Addison by William Bradley в Сан-Диего

Addison by William Bradley

О месте

Флагманский ресторан высокой кухни. Он расположен на курорте Fairmont Grand Del Mar и делает ставку на изысканную California Gastronomy: сезонные местные ингредиенты, французские техники и очень продуманную подачу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

5200 Grand Del Mar Way, San Diego, CA 92130
+18583141900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 21:00
Среда17:00 - 21:00
Четверг17:00 - 21:00
Пятница17:00 - 21:00
Суббота17:00 - 21:00
Контакты
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