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Temple Nightclub в Сан-Франциско

Temple Nightclub

О месте

Temple — одно из лучших мест ночной жизни Сан-Франциско, известное своим футуристическим дизайном, ультрасовременной звуковой системой и выступлениями лучших диджеев. Многоуровневый клуб дарит незабываемые впечатления поклонникам электронной музыки.

Особенности

Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

540 Howard St, San Francisco, CA 94105
+14156969512

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг22:00 - 02:00
Пятница22:00 - 02:00
Суббота22:00 - 02:00
Контакты
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