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Black Cat в Сан-Франциско

Black Cat

О месте

Black Cat — модный джаз-клуб и лаунж в Тендерлойне, предлагает живые музыкальные выступления в интимной обстановке speakeasy. Гости могут насладиться авторскими коктейлями и небольшими блюдами, слушая живые джазовые выступления.

Особенности

Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

400 Eddy St, San Francisco, CA 94109
+14153581999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00
Воскресенье18:00 - 23:00
Контакты
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