Monarch в Сан-Франциско
О месте
Этот стильный клуб предлагает сочетание электронной музыки, авторских коктейлей и интимной лаунж-зоны. Подвальный танцпол Monarch популярен своей андеграундной атмосферой, а верхний этаж идеально подходит для более расслабленного ночного отдыха.
Особенности
Живая музыка
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Посадочные места
Вино и пиво
Коктейльная карта
Контакты
101 6th St, San Francisco, CA 94103
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда21:00 - 02:00
Четверг21:00 - 02:00
Пятница21:00 - 02:30
Суббота21:00 - 02:30
Воскресенье21:00 - 02:00