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Monarch в Сан-Франциско

Monarch

О месте

Этот стильный клуб предлагает сочетание электронной музыки, авторских коктейлей и интимной лаунж-зоны. Подвальный танцпол Monarch популярен своей андеграундной атмосферой, а верхний этаж идеально подходит для более расслабленного ночного отдыха.

Особенности

Живая музыка
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Посадочные места
Вино и пиво
Коктейльная карта

Контакты

101 6th St, San Francisco, CA 94103
+14152849774

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда21:00 - 02:00
Четверг21:00 - 02:00
Пятница21:00 - 02:30
Суббота21:00 - 02:30
Воскресенье21:00 - 02:00
Контакты
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