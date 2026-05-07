Профиль
EN

Hornblower Cruises & Events в San Francisco

Hornblower Cruises & Events

О месте

Hornblower, ведущая яхтенная и событийная круизная компания, предлагает роскошные круизы с ужином, частные чартеры и специальные мероприятия в заливе Сан-Франциско. Насладитесь панорамным видом на мост Золотые Ворота, Алькатрас и городской пейзаж с воды.

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 18:00
Вторник 08:00 - 18:00
Среда 08:00 - 18:00
Четверг 08:00 - 18:00
Пятница 08:00 - 18:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM