Hornblower Cruises & Events в San Francisco
О месте
Hornblower, ведущая яхтенная и событийная круизная компания, предлагает роскошные круизы с ужином, частные чартеры и специальные мероприятия в заливе Сан-Франциско. Насладитесь панорамным видом на мост Золотые Ворота, Алькатрас и городской пейзаж с воды.
Контакты
Pier 3, Hornblower Landing, San Francisco, CA 94111
www.cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/?pageNo=1&query=&sortBy=prodv3_ce_experiences_weightScaled_desc&city=San%20Francisco&country=&&brandTag=&webCategoriesMain=&durationTiming=&priceMin=&priceMax=&dateMin=&dateMax=&hierarchical.lvl0=&showPriceWithFees=false&showSpecialOffers=false&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=san-francisco-google-business
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 18:00
Вторник 08:00 - 18:00
Среда 08:00 - 18:00
Четверг 08:00 - 18:00
Пятница 08:00 - 18:00