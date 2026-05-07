Atelier Crenn в San Francisco
О месте
Ресторан с двумя звездами Мишлен от знаменитого шеф-повара Доминика Кренна. Atelier Crenn представляет художественный подход к современной французской кухне с поэтическим меню, которое отражает творческое видение шеф-повара. Кухня: французская
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3127 Fillmore St, San Francisco, CA 94123
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 20:30
Среда 17:00 - 20:30
Четверг 17:00 - 20:30
Пятница 17:00 - 20:30
Суббота 17:00 - 20:30