Bar 81 в Сеуле
О месте
Это премиальный шампань-бар, расположенный на 81-м этаже башни Lotte World Tower в Сеуле, внутри отеля Signiel Seoul. Заведение известно как самый высокий шампань-бар в мире и обладает крупнейшей коллекцией шампанского в Азии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Songpa District, Olympic-ro, 300 롯데월드타워
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:30
Суббота17:00 - 00:30
Воскресенье17:00 - 00:00