Privilege в Сеуле
О месте
Роскошный панорамный бар на крыше отеля. Здесь часто проходят выступления топ-музыкантов и диджеев в атмосфере высокой моды.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Yongsan, 23 Jangmun-ro, Yongsan District, Seoul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 00:00