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Soko Bar в Сеуле

Soko Bar

О месте

Один из лучших баров Кореи, вдохновленный культурой 1920-х годов. Бармен Сон Сокхо практикует изысканный японский стиль миксологии. Интерьер с отделкой из темного дерева и приглушенным светом создает атмосферу «старых денег».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Seoul, Yongsan District, 한남대로 20길47 지하
+8227964486

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00
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