Le Chamber в Сеуле
О месте
Один из самых известных баров в Чхондаме, вход в который замаскирован под книжный шкаф (нужно потянуть за правильную книгу). Бар неоднократно входил в список 50 лучших баров Азии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Gangnam District, Dosan-daero 55-gil, 42 지하 1층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 03:00
Вторник19:00 - 03:00
Среда19:00 - 03:00
Четверг19:00 - 03:00
Пятница19:00 - 04:00
Суббота19:00 - 04:00
Воскресенье19:00 - 02:00