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Pine & Co в Сеуле

Pine & Co

О месте

Бар-лаборатория, входящий в список 50 Best Discovery. Путь к нему лежит через серию из четырех дверей, за которыми скрывается пространство, напоминающее футуристичную гостиную.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

33 지하 Seolleung-ro 157-gil, Gangnam District, Seoul
+821068170406

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 02:00
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