ZEST SEOUL в Сеуле
О месте
Элитный бар с концепцией «Zero-Waste» (минимизация отходов), занимающий высокие позиции в рейтингах Азии. Используют локальные ингредиенты и создают собственные джины и тоники.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Gangnam District, Dosan-daero 55-gil, 26 하늘빌딩 1층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 02:00
Вторник18:30 - 02:00
Среда18:30 - 02:00
Четверг18:30 - 02:00
Пятница18:30 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 02:00