Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

ZEST SEOUL в Сеуле

ZEST SEOUL

О месте

Элитный бар с концепцией «Zero-Waste» (минимизация отходов), занимающий высокие позиции в рейтингах Азии. Используют локальные ингредиенты и создают собственные джины и тоники.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Seoul, Gangnam District, Dosan-daero 55-gil, 26 하늘빌딩 1층
+821031778801

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 02:00
Вторник18:30 - 02:00
Среда18:30 - 02:00
Четверг18:30 - 02:00
Пятница18:30 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM