Alice Cheongdam в Сеуле
О месте
Бар в тематике «Алисы в Стране чудес», расположенный в подвальном помещении, вход в который ведет через цветочный магазин. Известен своими театральными подачами коктейлей и молекулярными техниками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Gangnam District, Dosan-daero 55-gil, 47 지하 1층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 02:00