Charles H. в Сеуле
О месте
Это отмеченный наградами секретный коктейль-бар (спикизи), расположенный в Сеуле на цокольном этаже отеля Four Seasons Hotel Seoul(район Чонно). Заведение названо в честь легендарного американского писателя и знатока коктейлей Чарльза Г. Бейкера-младшего.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
97 Saemunan-ro, Jongno District, Seoul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:30
Вторник17:00 - 01:30
Среда17:00 - 01:30
Четверг17:00 - 01:30
Пятница17:00 - 01:30
Суббота17:00 - 01:30
Воскресенье17:00 - 01:30