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Pierre Gagnaire à Séoul в Сеуле

Pierre Gagnaire à Séoul

О месте

Классическая французская кухня от легендарного Пьера Ганьера с потрясающим видом на центр города.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Seoul, Jung District, Eulji-ro, 30 롯데호텔 서울 Executive Tower 35F
+8223177181

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00
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