N Grill в Сеуле
О месте
Вращающийся французский ресторан на вершине башни N Seoul Tower (Намсан), обеспечивающий обзор города на 360 градусов. Идеален для романтического ужина на закате.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Seoul, Yongsan District, Namsangongwon-gil, 105 타워 7 층
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00