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N Grill в Сеуле

N Grill

О месте

Вращающийся французский ресторан на вершине башни N Seoul Tower (Намсан), обеспечивающий обзор города на 360 градусов. Идеален для романтического ужина на закате.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Seoul, Yongsan District, Namsangongwon-gil, 105 타워 7 층
+82234559297

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00
Контакты
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